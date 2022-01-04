Протесты обвалили акции казахстанских банков

Акции казахстанских банков Kaspi Bank и Halyk Bank упали сегодня на 25,1% и 17,7% соответственно на Лондонской фондовой бирже на фоне протестов в республике.

По состоянию на вечер 5 января, акции Kaspi Bank котируются на уровне $88,3 за бумагу, что на $28,2 ниже, чем по завершении торгов во вторник. В свою очередь стоимость котировок Halyk Bank упала на три доллара – до $13,8 за акцию. Кроме того, на 8,8% рухнули акции казахстанской компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана, передает ТАСС.