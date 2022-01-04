Азербайджан приостановил импорт из Португалии

В округе Лейрия, Португалия, зарегистрирована высокая заболеваемость птичьим гриппом. В целях защиты от инфекционных болезней животных введено временное ограничение на импорт оборудования, используемого для разделки и переработки, а также транзит живых птиц из этого региона Португалии на территорию Азербайджанской Республики. Информацию об этом распространило Агентство пищевой безопасности.

В то же время, в целях усиления мер контроля, в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Португалии или проходящих транзитом.