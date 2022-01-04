Лукашенко, Путин и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает телеграм-канал главы Беларуси «Пул первого».

По информации, президент Беларуси сначала поговорил с российским, а затем с казахстанским коллегой. Лидеры трех стран провели консультации по ситуации в Казахстане.

Отмечается, что лидеры всех стран ОДКБ находятся в постоянном контакте.