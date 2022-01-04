В Павлодаре подавили массовые беспорядки
Власти Павлодара, областного центра на северо-востоке Казахстана, подавили массовые антиправительственные беспорядки, сейчас в городе все спокойно, сообщает Sputnik Казахстан.
Как рассказали очевидцы, около тысячи митингующих попытались штурмовать здание акимата, однако полиция оперативно выстроилась в боевой порядок, включила сирены, применила светошумовые гранаты и спецтехнику. Митингующих разогнали с центральной площади и провели массовые задержания, которые продолжались до позднего вечера и, возможно, еще идут.
Водометы использовать не пришлось, хотя они были наготове.
Протестующие сообщили, что подавляющее большинство их не из Павлодара, а из Баянаульского района – из сел, которые располагаются примерно в 200 километрах от областного центра. Они сказали, что не приехали в город, а их привезли.