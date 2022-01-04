Госдеп: США и ФРГ считают «действия РФ в отношении Украины» вызовом миру

И США, и Германия считают действия РФ в отношении Украины вызовом безопасности в Европе. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, пишет ТАСС.

"И США, и Германия рассматривают действия РФ в отношении Украины как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе. Мы осуждаем наращивание РФ военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией", - утверждал Блинкен.