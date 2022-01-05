«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ - оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», - заявил он.

Лидер Казахстана отметил, что под Алма-Атой сейчас идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны.

«В Алма-Ате террористические банды захватили пять самолетов, включая иностранные. Террористы бесчинствуют в Алма-Ате и других городах, захватывают здания инфраструктуры. Террористические банды, устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за рубежом», - добавил Касым-Жомарт Токаев.