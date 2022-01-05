Бывшая военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Иракские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, которые были направлены на расположенную в западной провинции Анбар военную базу Айн-аль-Асад, использовавшуюся ранее войсками международной коалиции во главе с США. Об этом сообщило в среду Национальное иракское информационное агентство, пишет ТАСС.

Как уточняется, ракеты были сбиты примерно в 2 км от военной базы. О пострадавших или разрушениях в указанном регионе информации не поступало.