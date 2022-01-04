Ожесточенные бои силовиков и протестующих в Алматы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО
Очевидцы сообщают о начале боёв между силовиками и протестующими в Алматы, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее в городе объявили начало антитеррористической операции.
На видео слышны автоматные очереди.
* * * 23:12 05.01.2022
В Алматы началась антитеррористическая спецоперация, заявил вице-мэр города.
Чиновник отметил, что в результате аэропорт Алматы был освобожден силовиками.
Местные издания публикуют кадры обстановки в здании аэровокзала и сообщают, что захватившие аэропорт в Алмате покинули территорию учреждения.