Ожесточенные бои силовиков и протестующих в Алматы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО

Очевидцы сообщают о начале боёв между силовиками и протестующими в Алматы, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее в городе объявили начало антитеррористической операции.

На видео слышны автоматные очереди.

* * * 23:12 05.01.2022

В Алматы началась антитеррористическая спецоперация, заявил вице-мэр города.

Чиновник отметил, что в результате аэропорт Алматы был освобожден силовиками.

Местные издания публикуют кадры обстановки в здании аэровокзала и сообщают, что захватившие аэропорт в Алмате покинули территорию учреждения.