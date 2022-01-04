Президент Армении заявил, что уйдет в отставку, если…

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что может уйти в отставку в случае принятия новой Конституции в стране. Об этом он сказал в беседе с The Spectator world.

Издание отмечает, что поддерживаемые президентом конституционные реформы, в том числе предусматривают «открытие дверей» перед армянской Диаспорой. Отмечается также, что привлечение в Армению талантливых армян из Диаспоры наталкивается на ряд препятствий. Издание пишет, что в случае изменения Конституции, новый основной закон начнет работать после избрания следующего президента.

«Быть президентом Армении величайшая честь в моей жизни. Однако я согласился занять эту должность не для того, чтобы чувствовать себя уважаемым. Я пришел служить Армении. Если мы примем новую Конституцию, я ни на одну лишнюю секунду не останусь на этом посту, если это может как-то помешать ее реализации и прогрессу страны», - заявил президент.