Турция приняла важное решение в связи с коронавирусом

Власти Турции в среду приняли решение сократить число дней карантина в случае заражения коронавирусом до семи дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам заседания научного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Период карантина для заразившихся коронавирусом будет длиться семь дней. Если на пятый день ПЦР-тест покажет отрицательный результат, то карантин сразу завершается", - говорится в заявлении главы Минздрава. Ранее карантин для заразившихся коронавирусом длился 14 дней.

Коджа также заявил, что несмотря на распространение штамма "омикрон" в республике и продолжающийся рост суточного прироста больных коронавирусом, "очное обучение будет продолжено в школах". "Наши школы не будут закрыты до тех пор, пока не будут закрыты все наши учреждения", - пояснил министр.