Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 05:37

Современники-политологи и будущие историки еще долго будут ломать голову над онтологией казахстанского «народного восстания». Голодный бунт, как высшая точка бифуркации политсистемы в эпоху коронакризиса – критического состояния болезненного государственного организма, в самом начале напоминал популярную на постсоветском пространстве и арабских странах цветную революцию. Ведь толпа все же пошла на власть! Но в отличие от постсоветских революций в авангарде движения не оказалось движущей силы революции – политической организации. Ни во главе, ни в среде толпы так и не появились авторитетные лидеры. И даже самородки. В Грузии был Саакашвили с Бурджанадзе, в Украине – Ющенко с Тимошенко, в Киргизии – Роза Отумбаева с Феликсом Куловым, в Молдове – Морарь с Багировым… А вот в Казахстане голодная толпа, вооруженная революционными лозунгами и проклятьями, почему-то осталась без лидера. В политической пустыне назарбаевского Казахстана невероятно сложно обнаружить оппозиционного лидера даже под увеличительным стеклом. Начиная с Кажегельдина заканчивая Аблязовым, все недоморощенные несогласные с первых же дней 30-летнего правления Назарбаева сбежали на Запад. Некоторые уцелели, а вот таким протестующим, как бывшему зятю казахстанского лидера не удалось найти спасения даже в одиночной камере Венской тюрьмы.

В известной мере так называемые оппозиционные лидеры в Казахстане из десятилетия в десятилетие продолжали свою деятельность с одной единственной сокровенной мыслью – составить конкуренцию лидеру нации на новых президентских выборах. И эти лидеры выступали больше в роли апологетов власти, нежели ее конкурентов. Благих перемен неоткуда было ждать, пока перешагнувший порог 80-летия Назарбаев не назначил себе преемника. Вежливый и педантичный глава назарбаевской дипломатии с российским дипломом, безобидный Токаев и осуществил бархатный транзит власти. Вакуум политической системы заполнила тандемократия. Но под присмотром самого Назарбаева, который успел за 30 лет органично слиться с самим институтом власти. Токаеву оставили лишь представительские функции назарбаевской власти. В Казахстане издревле существует сложная клановая структура, выраженная в противоречиях и в противовесах жузов. Лидер должен был всегда уметь не только управлять, но и маневрировать между кланами – торе, ходжа и толенгитами. К тому же надо было учитывать интересы и среднего жуза – найманов, пустивших корни в элите силовиков… Назарбаев не только понимал и управлял этим непростым механизмом, но и научился интуитивно его чувствовать, постепенно размывая границы между жузами, унифицировав их в единую и неделимую казахскую нацию. Назарбаев, отнюдь, не просто дал Токаеву порулить властью. Лидер нации воспринимал выпестованного с душой преемника будущим лидером нации. Будущим, но не реальным и сегодняшним. Назарбаев отторгался от власти постепенно, превращаясь в знаковую символику патерналистского казахстанского государства. Казалось бы мирному и устойчивому существованию казахстанской власти ничто не угрожало. Тем более, что и на международной арене, а также в региональной политике вдохновитель евразийской идеи всегда играл по понятиям и по правилам. И наученный горьким алматинским восстанием времен распущенной горбачевской гласности, на волне которой Назарбаеву и удалось ворваться во власть сместив великодержавного Колбина, национальный лидер с легкостью справлялся с любыми проявлениями политического недуга и социального протеста. Найманы с жестокостью в зародыше подавляли любой протест…

И вдруг деклассированная разношерстная толпа, нарушив испытанные историей каноны теории организации революции, бросает вызов устоявшейся назарбаевской власти, требуя отставки лидера, который в представлении казахов являлся самой властью. Нет, так не бывает! Хотя, критики могут возразить беспрецедентным примером арабской весны – восстанием недовольных и неуправляемых народных масс, бросившим вызов полувековым правителям. Поразительно, но акции протеста в Казахстане, и даже во второй столице - Алматы не произвели впечатления своей массовостью. Это была другая картинка, не та, которую мы видели в Киеве, Тбилиси и Ереване… Самая крупная акция в Алматы собрала не более 10-15 тысяч человек. В прошлом после каждых президентских выборов Назарбаеву как правило удавалось с легкостью разгонять манифестации пассионарной части общества. Но в этот раз рука Назарбаева дрогнула. Что-то остановило одного из опытнейших мастеров власти в постсовковом пространстве остановить и заглушить протест. Почему же Назарбаев сделал шаг назад и отступил перед обезумевшей и не столь многочисленной дикой стихией? Хозяина Нур-Султана – казахского льва могли остановить понимание и осознание двух факторов. Отвергая излюбленные среди дилетантского сообщества конспирологические теории, все же опытнейшего политика с грандиозным государственным мышлением и невероятным чутьем могло остановить понимание того, что главная региональная сила в лице ведущей державы – России отвернулась от него и больше не видит его среди своих партнеров-союзников. И второй, не менее существенный фактор – раскол казахстанской элиты. Большая часть элиты, видимо, поймала остановившийся на Токаеве взгляд хозяина Первопрестольной - Владимира Путина. И Токаев, по всей видимости, поймал этот взгляд. У Назарбаева не оставалось шанса для маневров на поле, на котором так удобно себя чувствовал другой лев – узбекский правитель Ислам Каримов. В тучные нулевые, в те самые годы, когда Россия вставала с колен, Каримов удачно заигрывал с американцами, предоставляя территорию своей страны под военные базы США. И при странном стечении обстоятельств в протестном Андижане мог позволить себе открыть огонь по протестующим из пушек и минометов. Он понимал, что у него есть поле для маневров – выдворить американские войска и заново впустить русских. Назарбаев же все свои лимиты исчерпал. К тому же, после оглушительного провала американцев в Афганистане и их позорного бегства, Назарбаев мог рассчитывать разве что на помощь Эрдогана, ведущего неравную борьбу с девальвацией турецкой лиры… За спиной Назарбаева не оказалось стены для опоры – одна пустота.

Его время прошло. Глубокий аналитический ум, стратегическое видение и грандиозный жизненный опыт Елбаси уберегли Казахстан от большого пожара. Лишь его долгожданный и запоздалый уход мог перевоплотить протестующих повстанцев в террористов и мародеров. Назарбаев ушел из власти и из страны вместе со своей семьей и жузом. Оставив власть предсказуемому Токаеву, который сразу же исполнил верховную волю. Новый единоличный правитель Казахстана призвал российские войска в свою страну к борьбе с террористами. За считанные часы Казахстан стал возвращаться к размеренной мирной жизни. А покою страны угрожают лишь мифологические террористы, ограбившие магазин с травматическим оружием в спальном районе Алматы… Токаев усидит в Акорде. Вернее, ему помогут усидеть и укрепиться на острых штыках братской интернациональной помощи… Во всей этой печальной истории, открывшей новый путь к расширению интеграции России, Беларуси и Казахстана, самым поучительным для Азербайджана стала трагикомическая попытка лидеров оппозиции – Али Керимли и Гюльтекин Гаджиевой приобщить азербайджанский протестный электорат к «цветной революции» в Казахстане. Любая революция, будь то в Судане, Тунисе, Венесуэле или Египте разыгрывает воспаленное воображение наших диссидентов, с незапамятных времен засевших в постсоветской кухне. Долгие годы потерявшие от неприязни к власти рассудок оппозиционные деятели культивируют беспрецедентный сценарий падения власти.