Ранее жители Алматы рассказывали о перестрелке из автоматического оружия на улицах города. Очевидцы указывали, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.

Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы, их личности идентифицируются. Полиция Алма-Аты также подтвердила разграбление оружейного магазина в городе, передает Интерфакс.

По данным издания, в операции участвуют около 50 единиц техники. Силовики стараются не допустить прорыва вооруженных людей к президентской резиденции.

В Алматы с утра началась спецоперация по зачистке города от мародеров. Как сообщает Sputnik Казахстан, к утру военные на бронетранспортерах окружили погромщиков в центре.

ТАСС сообщает, что в районе здания администрации, которое накануне было захвачено вооруженными людьми, идет интенсивная перестрелка. На площадь прибыли войска, начали операцию по зачистке территории от зачинщиков беспорядков. Ранее на площадь подъехали десятки вооруженных людей, агрессивно настроенных, в том числе к журналистам. Через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли порядка 300 военных, одинаково экипированных в зеленый камуфляж и маски, они начали окружать площадь по периметру, выдавливая гражданских за оцепление. Позже началась стрельба внутри кольца. При этом военные стреляли в воздух.

Телеканал "Мир-24" сообщил, что операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Отмечается, что во время беспорядков городу нанесен огромный ущерб.

Накануне погромщикам в Алма-Ате удалось захватить несколько административных зданий, в том числе управление Комитета национальной безопасности и здание районного отделения полиции, где им удалось захватить огнестрельное оружие. Вечером 5 января под контроль участников беспорядков ненадолго переходил аэропорт крупнейшего города Казахстана. Комендатура Казахстана поздно вечером сообщила о начале антитеррористической операции в городе. Силовики взяли под контроль аэропорт. Местные СМИ сообщали, что через громкоговорители местных жителей уговаривали разойтись по домам.