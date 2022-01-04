Из-за протестов в Казахстане резко подорожал уран

На фоне событий в Казахстане уран на мировых рынках подорожал на 8%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на платформу UxC, отслеживающей мировые цены на уран.

Согласно анализу аналитиков, цены в среду выросли до 45,25 доллара США за фунт против 42 долларов во вторник.

"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им. Несмотря на то, что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки", - цитирует Bloomberg главу UxC Джонатана Хинза.

В то же время акции производителя урана Kazatomprom из Казахстана рухнули на 7,64%. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи (LSE).

Отмечается, что Казахстан производит более 40% мирового урана.