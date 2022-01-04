Визит главы европейской дипломатии в Донбасс: Европа проводит свои «красные линии»?

Издание отмечает, что поводом для такого визита стала концентрация Россией войск на украинской границе и угроза эскалации конфликта в Донбассе.

Поездка Жозепа Борреля в Донбасс стала первым визитом главы европейской дипломатии в зону вооруженного конфликта с его начала весной 2014 года. Это также первый зарубежный визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности в нынешнем году. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Наша главная цель - снижение напряженности. Это должно происходить во время переговоров и путем жестких заявлений о поддержке Украины", - указал Боррель. "Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель раскритиковал попытки Кремля снова поделить европейский континент на сферы влияния: "Мы сейчас не живем при Ялте. Определение сфер влияния между двумя большими силами в 2021-2022 годах невозможно".

Боррель попытался развеять опасения некоторых украинских экспертов и политиков, допускающих, что Запад будет проводить переговоры с Кремлем об Украине без участия Киева, пишет DW. Он подчеркнул, что Украина является "частью Европы", и отметил непреклонность принципа участия Киева в решении всех проблем безопасности. "Понятно, что любая дискуссия о европейской безопасности должна включать в себя Европейский cоюз и Украину. В любой дискуссии об Украине должна участвовать прежде всего Украина", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике.

Визит Борреля в Украину прошел за несколько дней до важных переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. "Решительные заявления главы европейской дипломатии свидетельствуют о том, что ЕС изменил свое отношение к России и теперь относится к ней достаточно жестко. На фоне предстоящих переговоров с Путиным Брюссель таким образом проводит свои "красные линии" и дает понять, что Кремль не является модератором процессов безопасности", - указал DW украинский эксперт-международник Александр Леонов.