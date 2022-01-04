Российский рубль обрушился после событий в Казахстане

Российский рубль продолжил снижение в парах с долларом и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые с 21 апреля 2021, следует из данных Московской биржи, на которые ссылается РИА Новости.

Курс евро расчетами «завтра» на 7:27 мск вырос на 59 копеек и составил 87,41 рубля. Доллар прибавил 47 копеек, до 77,27 рубля.

При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,36 процента — до 79,7 доллара за баррель.

В комментарии агентству российский эксперт Сергей Дроздов заявил, что давление на рублевые активы усилилось после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. Также с утра против российской валюты играют снижающиеся котировки нефти. Еще одним фактором выступают ожидания инвесторов встречи глав России и США, которая запланирована на 10 января.