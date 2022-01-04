Президент Казахстана дал ряд срочных поручений

Глава государства поручил создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам надлежит провести мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

Акиматам регионов поручено обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МВД организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

Президент Казахстана также поручил принять меры по защите диппредставительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. МИД должен обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также Кабмин должен принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса, Нацбанк – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.