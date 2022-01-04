Азербайджан объявил в международный розыск лжеполковника МЧС

Выдававший себя за высокопоставленного сотрудника МЧС Азербайджана и встречавшийся с председателем муниципалитета турецкого Мармариса Мехметом Октаем лжеполковник Расим Ахмедли объявлен в международный розыск. Об этом haqqin.az сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

Он отметил, что Р.Ахмедли ранее привлекался к уголовной ответственности по различным статьям, а в ноябре 2021 года был объявлен в международный розыск.

В настоящее время продолжаются мероприятия по задержанию данного лица.