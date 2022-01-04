Азербайджан объявил в международный розыск лжеполковника МЧС
Выдававший себя за высокопоставленного сотрудника МЧС Азербайджана и встречавшийся с председателем муниципалитета турецкого Мармариса Мехметом Октаем лжеполковник Расим Ахмедли объявлен в международный розыск. Об этом haqqin.az сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.
Он отметил, что Р.Ахмедли ранее привлекался к уголовной ответственности по различным статьям, а в ноябре 2021 года был объявлен в международный розыск.
В настоящее время продолжаются мероприятия по задержанию данного лица.
Напомним, что председатель муниципалитета Мармариса Мехмет Октай сообщил в социальной сети, что он вместе с сотрудником МЧС Азербайджана полковником Расимом Ахмедли отправлялся в Мармарис для борьбы с лесными пожарами в Турции в августе 2021 года. Он написал, что недавно он снова встречался Р.Ахмедли. Градоначальник вручил полковнику МЧС плакет и поделился фотографиями со встречи на своей странице в социальной сети.
После публикации Мехмета Октая турецкая пресса провела расследование. Было установлено, что информация о сотруднике МЧС Азербайджана Расиме Ахмедли в каких-либо открытых источниках отсутствует.