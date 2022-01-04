Российские войска зачищают Казахстан от террористов
Передовые подразделения Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, направленные в Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач в стране, сообщает секретариат ОДКБ.
Согласно информации, российские водушно-десантные войска вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику.
Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.