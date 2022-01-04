Киргизия эвакуирует сограждан из Казахстана

Власти Киргизии приступили к эвакуации сограждан, находящихся в Казахстане и пожелавших вернуться на родину. Об этом сообщили в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

"В настоящее время МИД осуществляет эвакуацию граждан Кыргызстана через пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе в рамках консульско-правовой помощи соотечественникам", - цитирует ТАСС сообщение МИД.

По данным министерства, расположенные на границе двух государств пункты пропуска в настоящее время работают, и при необходимости киргизские граждане, желающие вернуться домой, могут беспрепятственно пересекать границу.