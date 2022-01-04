Отдел информации 11:58

В соответствии с поручениями главы государства в 2021 году в Баку реализованы важные проекты по улучшению дорожной инфраструктуры. Благодаря проделанной работе уровень безопасности участников движения был значительно повышен. Обеспечена очередность движения транспортных средств. В целом за последние 6 лет тротуары на 70 улицах и проспектах приведены в соответствие со стандартами, повышен уровень доступности и обеспечено комфортное движение пешеходов.

Особое внимание было уделено обеспечению комфортного и беспрепятственного движения пешеходов в соответствии с отчетом за 2021 год. В течение года на 27 улицах и проспектах столицы было организовано около 120 одноуровневых пешеходных переходов. На 31 пункте установлено 179 светофоров для пешеходов и транспорта. В целях повышения уровня безопасности движения на регулируемых пешеходных переходах в 58 пунктах на существующих светофорах установлены пешеходные секции. На 10 участках светофор оборудован звуковым сигналом. Тротуары на 4 улицах и проспектах адаптированы под требование “идеального тротуара”. На 123 пунктах установлены пешеходные указатели.