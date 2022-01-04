Баку становится безопаснее для пешеходов и транспорта фото
В соответствии с поручениями главы государства в 2021 году в Баку реализованы важные проекты по улучшению дорожной инфраструктуры. Благодаря проделанной работе уровень безопасности участников движения был значительно повышен. Обеспечена очередность движения транспортных средств. В целом за последние 6 лет тротуары на 70 улицах и проспектах приведены в соответствие со стандартами, повышен уровень доступности и обеспечено комфортное движение пешеходов.
Особое внимание было уделено обеспечению комфортного и беспрепятственного движения пешеходов в соответствии с отчетом за 2021 год. В течение года на 27 улицах и проспектах столицы было организовано около 120 одноуровневых пешеходных переходов. На 31 пункте установлено 179 светофоров для пешеходов и транспорта. В целях повышения уровня безопасности движения на регулируемых пешеходных переходах в 58 пунктах на существующих светофорах установлены пешеходные секции. На 10 участках светофор оборудован звуковым сигналом.
Тротуары на 4 улицах и проспектах адаптированы под требование “идеального тротуара”. На 123 пунктах установлены пешеходные указатели.
Организовано 19 стоянок такси. В течение года в поселке Бильгя было организовано 2 км велосипедных дорожек, охватывающих в основном центры отдыха. В центре города началось строительство велодорожки протяженностью 7,5 км. Первые 2 км этой дороги, которая является пилотным проектом, уже покрыты асфальтом.
Также Бакинское транспортное агентство продолжает работу по обеспечению безопасности и комфорта пешеходов.
Так, с учетом высокой интенсивности пешеходного движения и спроса на улице Абдуррахим Бека Ахвердиева был построен новый пешеходный тротуар.
На тротуаре размещены сенсорные коврики для людей с нарушениями зрения, построены пандусы для удобного и безопасного передвижения инвалидов, пожилых людей и детских колясок.