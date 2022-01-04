По поручению президента Ильхама Алиева для комплекса мечети разработана современная концепция и построено новое здание.

В бывшем двухэтажном здании мечети, находившемся в аварийном состоянии, не было никаких условий для совершения молитв. В мечети одновременно могли молиться максимум 500-550 человек. Из-за большого числа верующих многие были вынуждены оставаться снаружи и молиться под открытым небом. Поэтому возникла необходимость в строительстве более современного и просторного комплекса в этом поселке.

В четверг, 6 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети «Ханум Фатимейи-Захра» в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку, передает пресс-служба главы государства.

Теперь в мечети одновременно смогут молиться 1800 человек. В новом комплексе созданы все необходимые условия для мужчин и женщин. При строительстве комплекса использованы элементы, соответствующие архитектурному стилю апшеронских мечетей.

Комплекс мечети украшают два минарета диаметром 4 метра и высотой 42 метра, а также купол высотой 25 метров.

В комплекс также входят специальные помещения для совершения омовения и проведения религиозных обрядов. В мечети создана централизованная система вентиляции, озеленена прилегающая территория.

Сдача в эксплуатацию современного комплекса мечети «Ханум Фатимейи-Захра» в поселке Ени Гюнешли еще раз доказывает, что ремонт и восстановление историко-архитектурных памятников, священных мест религиозного поклонения и веры, связанных с исламской культурой, является важной составляющей государственной политики в нашей стране.