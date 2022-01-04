Все банки приостановили работу в Казахстане

В Казахстане на фоне массовых протестов перестали работать все банки. Пресс-секретарь Нацбанка республики Олжас Рамазанов уточнил, что работу всех коммерческих финансовых организаций приостановили пока только на 6 января.

«Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил официальный представитель Национального банка Казахстана Олжас Рамазанов, слова которого приводит Интерфакс.

Жители Нур-Султана массово пытаются снять наличные деньги, сообщает Sputnik Казахстан. Возле единственного работающего банка, отделения Халык Банка в городе, выстроились большие очереди, говорится в телеграм-канале агентства. Из-за отсутствия интернета в магазинах второй день нет безналичного расчета.