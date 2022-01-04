Синоптики обещают хорошую погоду в Баку

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами прогнозируют туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.