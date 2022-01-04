Порошенко возвращается в Украину для участия в суде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января и намерен встретиться с генпрокурором страны. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на экстренный прием», - написал Порошенко.

Он отметил, что возвращается «не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии, от попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане».

Напомним, что 20 декабря прошлого года Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому «угольному делу» Виктора Медведчука.