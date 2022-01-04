В Минске мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко в Instagram

Суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Беларуси, сообщили в четверг в пресс-службе генпрокуратуры страны.

"Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого Н., которому инкриминированы: активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия; публичное оскорбление президента Республики Беларусь", - говорится в информации пресс-службы.

Отмечается, что в августе 2020 года обвиняемый блокировал движение транспорта, игнорировал законные требования правоохранителей. Кроме того, он разместил в Instagram видеозапись, в которой содержались "оскорбительные для главы государства высказывания". "Суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор... Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - указали в генпрокуратуре.