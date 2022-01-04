Вооруженные группы взяли под контроль улицу Назарбаева новое обновление 20:13
В данное время в Алматы улицы Назарбаева, Гоголя, Жибек Жолы, Кунаева находятся под контролем вооруженных групп. Как сообщает Спутник Казахстана, слышны одиночные выстрелы. Улицы безлюдны…
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Число погибших при беспорядках в Казахстане силовиков выросло до 18, еще 748 ранены, передает пресс-служба МВД страны.
Также ведомство заявило, что в целом по стране задержаны 2298 человек.
* * * 13:26
Число погибших в ходе столкновений в Алматы правоохранителей выросло до 13, двое из них обезглавлены, сообщили РИА Новости в комендатуре казахстанского города.
"Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", - сообщил агентству представитель комендатуры Алматы.
* * * 12:43
353 сотрудника правоохранительных органов Казахстана пострадали в столкновениях с участниками акций протеста в Алматы, 12 погибли. Об этом со ссылкой на комендатуру города сообщил телеканал "Хабар-24".
По его информации, тело одного из погибших обезглавлено.