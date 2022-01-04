Азербайджанские железные дороги отозвали решение: тарифы не будут повышены По следам наших выступлений
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» пересмотрело свое решение об отмене льгот на тарифы грузоперевозок для многих крупных азербайджанских производителей. Как сообщили haqqin.az информированные источники, льготы для производителей пролонгированы.
Накануне haqqin.az писал о том, что решение об отмене льгот на тарифы задело интересы многих крупных азербайджанских производителей. Это привело к повышению стоимости грузоперевозок по железной дороге. Для некоторых предпринимателей этот показатель повысился на 200% за тонну.
В комментарии haqqin.az, АзЖД тогда объяснило свое решение экономической напряженностью, наблюдаемой на глобальных энергетических рынках.