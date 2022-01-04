ЗАО «Азербайджанские железные дороги» пересмотрело свое решение об отмене льгот на тарифы грузоперевозок для многих крупных азербайджанских производителей. Как сообщили haqqin.az информированные источники, льготы для производителей пролонгированы.

Накануне haqqin.az писал о том, что решение об отмене льгот на тарифы задело интересы многих крупных азербайджанских производителей. Это привело к повышению стоимости грузоперевозок по железной дороге. Для некоторых предпринимателей этот показатель повысился на 200% за тонну.

В комментарии haqqin.az, АзЖД тогда объяснило свое решение экономической напряженностью, наблюдаемой на глобальных энергетических рынках.