Определены максимальные цены на муку и хлеб в Азербайджане

В Азербайджане определены максимальные цены на муку и хлеб, говорится в сообщении Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики страны.

Для предотвращения манипуляций с ценами на рынке сбыта Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком провела переговоры с рядом крупных импортеров продовольственной пшеницы, а также с производителями муки и хлеба, обеспечила контроль за этим процессом.

Так, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов установлена на уровне 35,9 маната, розничная цена на 500-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 50 гяпик, на 650-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 65 гяпик.