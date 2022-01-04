Авторитет Арман Джумагельдиев, известный в криминальных кругах как Арман Дикий, прилетел в Казахстан и обратился к протестующим с просьбой не слушать провокаторов и прекратить разбой и беспорядки. Об этом он заявил во время прямого эфира в своем Instagram.

Авторитет призвал к мирным митингам: по его словам, во время беспорядков гибнут люди и орудуют мародеры, но казахские протестующие так и не сформулировали свои требования и претензии к властям.