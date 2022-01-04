Парламент Киргизии не смог обсудить отправку военных в Казахстан: депутаты не пришли
Депутаты парламента Киргизии (Жогорку Кенеш) не смогли сегодня собраться на чрезвычайное заседание.
Sputnik Кыргызстан сообщает, что кабмин инициировал заседание парламента, чтобы депутаты дали согласие на отправку киргизских военных в составе сил ОДКБ в Казахстан.
Для начала работы необходим кворум из 46 народных избранников (больше половины депутатского корпуса). Заседание должно было начаться в 14:00, но к 15:00 регистрацию прошли только 39 парламентариев.
Председатель парламента заявил, что "многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами".
Для отправки военнослужащих Киргизии в Казахстан требуется согласие 60 депутатов из 90. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев уточнил, что военные будут отправлены в случае одобрения этого вопроса парламентом и только в миротворческих целях, а не для противостояния с участниками акций протеста.