Начинается суд над экс-главой Джалилабада

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего главы Джалилабадского района Намига Зейналова, обвиняемого в растрате и служебном подлоге.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Хаммеда Нуриева были уточнены анкетные данные обвиняемого. Позже адвокаты Зейналова ходатайствовали о замене избранной в отношении экс-главы исполнительной власти меры пресечения на домашний арест. Суд ходатайство не удовлетворил. Рассмотрение дела назначено на 18 января.

Отметим, что Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4. (присвоение и растрата, совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Распоряжением президента Ильхама Алиева Н. Зейналов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района.