Натик Гусейнзаде, собкор 14:50

Основная тема обсуждения в Азербайджане в последние дни - рост цен на зерно на мировом рынке и влияние этого процесса на нашу страну. Директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде, отвечая на вопросы haqqin.az, заявил, что между повышением цен на мировом рынке и уровнем самообеспеченности страны нет никакой связи.

«В результате мер государственной поддержки, принятых после обретения Азербайджаном независимости, самообеспеченность зерном в стране была увеличена с 30 до 60 процентов, - говорит Фирдовси Фикретзаде. - Достаточно обратиться к данным за последние три года, чтобы увидеть, что 2,4 миллиона тонн пшеницы используется для продовольственных, 500 тысяч тонн – для кормовых целей, 140 тысяч тонн – для семян. Потребность в пшенице в стране составляет всего около 3,2 - 3,3 миллиона тонн. В Азербайджане пшеница ежегодно выращивается на территории площадью 650 тысяч гектаров, средняя урожайность составляет более 31 центнера, в целом производится 1,9 миллиона тонн пшеницы. Спрос на пшеницу в 1,3 миллиона тонн удовлетворяется за счет импорта. Таким образом, можно сказать, что уровень самообеспеченности пшеницей составляет около 60 процентов». Возникают некоторые вопросы, и, возможно, самый главный из них - что препятствует доведению самообеспеченности зерном до 100 процентов? Директор Центра аграрных исследований объясняет это тем, что в стране мало пахотных земель: «Земельные ресурсы Азербайджана ограничены. В стране на душу населения приходится 0,42 га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 0,19 га пахотных земель. Этот показатель в мире составляет 0,63 га, в России - 1,48 га, в Беларуси - 0,89 га, в Узбекистане - 0,79 га , в Украине - 0,93 га, в Иране - 0,56 га , в США - 1,2 га. У нас мало земли, в то же время подавляющее большинство пахотных земель принадлежит мелким фермерам. 61,3 процента фермеров, выращивающих пшеницу, 76,7 процента фермеров, выращивающих ячмень, владеют небольшими участками земли. Возделывание небольших площадей не позволяет систематически использовать пахотные земли, привлекать крупные инвестиции. Кроме того, природные климатические условия Азербайджана недостаточно благоприятны для производства высокоурожайной и качественной пшеницы. В Азербайджане, особенно в Аранских районах, еще до окончания периодов колошения и прорастания пшеницы (май-июнь - ред.) резко повышается температура воздуха, что мешает нормальному процессу созревания пшеницы. В результате снижаются как урожайность, так и качество продукции».

Причины ясны, но при каких условиях можно достичь максимального уровня самообеспеченности зерном? Фирдовси Фикретзаде считает, что из-за ограниченности земельных и водных ресурсов 100-процентного результата добиться невозможно: «Учитывая нынешние земельные и водные ресурсы, Азербайджан может обеспечить себя зерном максимум на 60-63 процента. Остающийся спрос должен удовлетворяться за счет импорта. Доведение самообеспеченности зерном до 100 процентов невозможно да и не нужно, потому что это нерентабельно в экономическом плане. Удовлетворением минимального спроса, то есть доведением самообеспеченности зерном до 60 процентов мы проводим сельскохозяйственную стратегию, нацеленную на более высокие результаты на следующем этапе. По нашим подсчетам, площадь посевов пшеницы в стране к 2025 году может быть доведена до около 660 тысяч га, к 2030 году – примерно до 690 тысяч га, а урожайность составит 33,2 ц/га и 35,0 ц/га соответственно. В этом случае производство пшеницы в стране в 2025 году может достичь около 2,2 миллиона тонн, в 2030 году - около 2,4 миллиона тонн, а уровень самообеспеченности повысится до 63% и 67% соответственно. Не на всех пригодных для посева землях можно сеять зерно, есть агрономический лимит. Мы и без этого уже превысили агрономический лимит, посеяв зерно на территории площадью 1 миллион га из 1,67 миллиона га, пригодных для посевов земель. В нынешней ситуации Азербайджану необходимо дополнительно 400 тысяч гектаров земли для полной самообеспеченности зерном. В то же время следует учитывать такие факторы, как изменение климата, глобальное потепление, засуха. Эти факторы, как и во всем мире, негативно сказываются и на сельском хозяйстве Азербайджана».

Эксперты утверждают, что большая часть производимого в Азербайджане зерна используется для кормовых целей, производство продовольственной пшеницы невелико. Почему так происходит, не лучше ли производить продовольственную пшеницу вместо кормовой? Директор ЦАИ подчеркивает, что большая часть производимого зерна используется в животноводстве: «В Азербайджане фермеру невыгодно выращивать продовольственную пшеницу на небольших участках земли. По этой причине зерно, производимое на этих землях, в основном используется для кормовых целей. Мелкие и средние фермеры за счет выращиваемого ими зерна производят 96 процентов молока по стране, 98–99 процентов говядины и баранины, 54 процента мяса птицы. Словом, пшеница в стране большей частью выращивается в кормовых целях, а не для производства муки. Но она обеспечивает производство других важных продуктов питания. Представим, что на всех землях выращивается продовольственная пшеница и мы полностью обеспечиваем себя ею, а фуражное зерно импортируем. Сегодня цена на фуражную и продовольственную пшеницу в России одинакова, а это значит, что нам пришлось бы импортировать фуражную пшеницу третьего сорта по цене качественной пшеницы, которую мы импортируем сегодня. В настоящее время одним из ключевых факторов развития животноводства в Азербайджане является формирование кормовой базы за счет внутреннего производства. Хотя у нас есть зависимость от импорта продовольственной пшеницы, но зато зависимость от импортного кормового зерна практически отсутствует или находится на минимальном уровне».