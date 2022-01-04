Россия перебрасывает в Казахстан боевую технику ВДВ, сообщил российский телеканал "Звезда".

На кадрах, опубликованных каналом в Telegram, продемонстрированы четыре боевых машины десанта. Как сообщает "Звезда", колонна направляется в аэропорт для погрузки и отправки в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Казахстан подразделения ВДВ в качестве миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности, которые возьмут под охрану стратегические объекты на территории страны.