В структуре Милли Меджлиса - парламента Азербайджана произошли изменения.

Как сообщает haqqin.az, в парламенте создан сектор ведения личных дел нового отдела государственной службы и кадровых вопросов. Руководителем этого сектора назначен Кянан Ахундов, 1989 года рождения.

Заведующий сектором по работе с помощниками депутатов отдела государственной службы и кадровых вопросов Эльшад Исмаилов освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Руслан Гаджиев, 1984 года рождения.