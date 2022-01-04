Рынок криптовалюты рухнул

По состоянию на 14:00 по бакинскому времени первая криптовалюта торгуется на уровне в $42,8 тыс., за короткое время она подешевела более чем на 7%. В свою очередь капитализация актива сократилась до $816 млрд, по данным Coinmarketcap.

Вторая крупнейшая криптовалюта в мире Ethereum за сутки повалилась еще сильнее – на 7,3%, до $3,500. Вообще, в топ-5 упали все криптовалюты, и за пределами главной пятерки ситуация идентичная. Падает даже Chainlink, которая до этого была самой торгуемой криптовалютой на рынке и самой быстрорастущей по количеству использований в смарт-контрактах.