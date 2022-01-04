Через несколько часов после открытия: в Иране подожгли памятник Касему Сулеймани
В иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария неизвестные устроили пожар у памятника генералу Касему Сулеймани. Инцидент произошел всего через несколько часов после открытия памятника в административном центре провинции - городе Шехре-Корд, сообщает Anadolu.
В ответ на осквернение памятника власти провинции начали поиски причастных. Представитель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи по провинции Чехармехаль и Бахтиария Мухаммед Али Никунам осудил действия неизвестных.
Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.