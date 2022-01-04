Назарбаев в Дубае?

Ранее в сети было опубликовано расследование, согласно которому в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Борт E35L самолета Embraer Legacy 650, который вылетел из столицы Казахстана в среду, 5 января, приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете были скрыты. Самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана, так как ведомство получило данную модель в январе 2020 года, пишет издание The Insider.

Также резиденции в Дубае есть и у внука Назарбаева — Нурали Алиева, бывшего главы Комитета нацбезопасности Карима Масимова и зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

К слову, Масимов был снят с должности руководителя Комитета нацбезопасности накануне, 5 января, когда самолет с бортовым номером E32L вылетел из Казахстана.

В реестре недвижимости ОАЭ имеется информация о трех резиденциях Нурали Алиева в районе Джумейра-Бич Резиденс и еще одной на элитной пристани Марина Бэй в Дубае.

К.Масимов владеет и апартаментами в дубайском комплексе Executive Towers и в районе Dubai International City.

Зятю Назарбаева, миллиардеру Т.Кулибаеву, принадлежат апартаменты на искусственном острове Palm Jumeirah.

Отметим, что ранее «Эхо Москвы» сообщало, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готовится покинуть страну.