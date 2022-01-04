Аэропорт Актобе освободили от террористов
Правоохранительные органы освободили от протестующих аэропорт Актобе в Казахстане, сообщил в четверг телеканал "Хабар-24" со ссылкой на местную администрацию.
"Аэропорт Актобе освободили от преступников", - заявила ведущая в эфире.
Позднее телеканал со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия проинформировал, что аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выолняются по графику.
Ранее сообщалось, что работа аэропортов Алматы, Актобе и Актау приостановлена в связи с обострившейся из-за акций протеста обстановкой в Казахстане.