Политологи Шибутов и Орешкин комментируют ситуацию в Казахстане: Идет борьба за власть между кланами
В настоящее время в различных районах Алматы идут ожесточенные столкновения протестующих с силовиками, которые применяют резиновые пули, - сказал в интервью haqqin.az казахстанский политолог Марат Шибутов.
Политолог отметил, что происходящий спонтанный массовый протест - вполне закономерное явление: «Власти старательно прикрывали социальные проблемы и демонстрировали надуманную экономическую и социальную успешность Казахстана. Но бездарное управление экономикой и инфляция довели население до протестов».
По словам Шибутова, в основном беспорядки охватили Алматы и Актау.
В свою очередь, известный российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал haqqin.az, как в Москве оценивают происходящие в Казахстане события.
«Охватившие Казахстан протесты стали беспокоить Москву не социально-экономическим положением в стране, а необходимостью обеспечения единства политических элит. Уже понятно, что в Казахстане от власти будет отстранена вся конъюнктурная сила, принадлежащая Нурсултану Назарбаеву. И на ее место придут представители новых политических элит. Казахстанские силовики в смятении».
Орешкин считает, что в Казахстане произошли раскол между силами Назарбаева, действующего президента Токаева и дисбаланс распределения интересов властных прерогатив среди представителей специфических родоплеменных структур казахов - жузов. Токаев, отправив в отставку правительство, открыл путь во власть новым политическим элитам, которые, по их мнению, были обделены возможностями продвижения во власти. Для Кремля важно не допустить такого раскола в верхушке власти, чтобы у силовиков все было понятно: один начальник в единой монолитной власти.
Кстати, в результате такого же раскола в 1986 году пришел во власть сам Назарбаев. Тогда элиты были расколоты на тех, кто поддержал назначенного Москвой главу Казахстана, бывшего председателя ЦК Ульяновской области Геннадия Колбина, и тех, кто был за интересы молодого премьер-министра Нурсултана Назарбаева. Сейчас идет борьба молодого и старшего жузов за власть, которая находится в руках клана Назарбаева, сказал Орешкин.
По его мнению, положение в Казахстане накаляется еще и тем, что среди силовиков много представителей среднего жуза - казахских найманов. Они тоже считали себя обделенными при распределении властных полномочий. В Казахстане многомерная идентичность людей и в структурах управления страной. С одной стороны, они должны быть лояльными властям, а с другой - лояльны своему жузу, клану и др.