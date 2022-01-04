Политологи Шибутов и Орешкин комментируют ситуацию в Казахстане: Идет борьба за власть между кланами

Записал: Ага Гасымлы, собкор 16:34

В настоящее время в различных районах Алматы идут ожесточенные столкновения протестующих с силовиками, которые применяют резиновые пули, - сказал в интервью haqqin.az казахстанский политолог Марат Шибутов. Политолог отметил, что происходящий спонтанный массовый протест - вполне закономерное явление: «Власти старательно прикрывали социальные проблемы и демонстрировали надуманную экономическую и социальную успешность Казахстана. Но бездарное управление экономикой и инфляция довели население до протестов». По словам Шибутова, в основном беспорядки охватили Алматы и Актау.

В свою очередь, известный российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал haqqin.az, как в Москве оценивают происходящие в Казахстане события. «Охватившие Казахстан протесты стали беспокоить Москву не социально-экономическим положением в стране, а необходимостью обеспечения единства политических элит. Уже понятно, что в Казахстане от власти будет отстранена вся конъюнктурная сила, принадлежащая Нурсултану Назарбаеву. И на ее место придут представители новых политических элит. Казахстанские силовики в смятении». Орешкин считает, что в Казахстане произошли раскол между силами Назарбаева, действующего президента Токаева и дисбаланс распределения интересов властных прерогатив среди представителей специфических родоплеменных структур казахов - жузов. Токаев, отправив в отставку правительство, открыл путь во власть новым политическим элитам, которые, по их мнению, были обделены возможностями продвижения во власти. Для Кремля важно не допустить такого раскола в верхушке власти, чтобы у силовиков все было понятно: один начальник в единой монолитной власти.