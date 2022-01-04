Суд арестовал все имущество и активы Порошенко
Печерский суд Киева наложил арест на всё имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко.
УНИАН сообщает, что решение принято по ходатайствованию прокуратуры об аресте всего имущества и активов политика.
Порошенко проходит подозреваемым по делу о госизмене. 17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с оккупированных территорий. В тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.