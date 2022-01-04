Во время беспорядков в Казахстане задержали россиянина

Во время беспорядков в Казахстане задержан гражданин России, сообщает в четверг Sputnik Казахстан.

Отмечается, что россиянин был задержан в Костанайской области в числе других 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и несовершеннолетние, были отпущены.

По данным полиции, задержанные нарушали общественный порядок, ломали лавочки, разбрасывали мусор. На месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.