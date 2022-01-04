«ТуранБанк» продолжает поддерживать программу самозанятости населения

В поддержку успешной программы самозанятости «ТуранБанк» продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам - категориям населения с особыми потребностями в социальной защите.

Так, Эльнур Самедов, ветеран Отечественной войны из Гарадагского района, был обеспечен оборудованием для автомойки, Зарнишан Насирова из Баку - необходимым оборудованием для полиграфии и компьютерами, Шахрияр Гусейнов, Аламзар Алиева, Джейран Мехдиева, Адалат Муртузаев, Кямаля Аллахвердиева, Хазангуль Гасанов из Агдамского района - скотом и кормами для устройства животноводческих ферм.

«ТуранБанк» в связи с призывом президента страны к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения, прозвучавшим 11 марта 2020 года, активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана.