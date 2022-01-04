Токаев продолжает чистку в аппарате Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева, ранее возглавлявшего министерство национальной экономики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.
35-летний Иргалиев с января 2021 года занимал должность министра национальной экономики Казахстана, работал первым вице-министром национальной экономики, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра республики.
В этот же день президент Казахстана освободил от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова. Ранее он совмещал эту должность с постом управляющего Международным финансовым центром "Астана".