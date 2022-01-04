В Баку директор школы избила детей: полиция проводит расследование

В социальных сетях азербайджанского сегмента распространилось видео, на кадрах которого директор бакинской школы № 9 Зинят Ахмедова применяет насилие в отношении учеников. Отчетливо видно, как она наносит пощечины двум ученикам в вестибюле учебного заведения.

Как сообщили haqqin.az в Управлении образования города Баку, проводится расследование в связи с видео в соцсетях, свидетельствующем о неподобающем поведении директора средней школы №9: «В общеобразовательных заведениях проводятся соответствующие мероприятия с целью регулирования отношений между учителями и учениками и повышения психологической устойчивости детей.