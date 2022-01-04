В Баку директор школы избила детей: полиция проводит расследование
В социальных сетях азербайджанского сегмента распространилось видео, на кадрах которого директор бакинской школы № 9 Зинят Ахмедова применяет насилие в отношении учеников. Отчетливо видно, как она наносит пощечины двум ученикам в вестибюле учебного заведения.
Как сообщили haqqin.az в Управлении образования города Баку, проводится расследование в связи с видео в соцсетях, свидетельствующем о неподобающем поведении директора средней школы №9: «В общеобразовательных заведениях проводятся соответствующие мероприятия с целью регулирования отношений между учителями и учениками и повышения психологической устойчивости детей.
Принятие соответствующих мер в рамках требований законодательства по случаям, несовместимым с деятельностью школы и преподавателя, всегда находится в центре внимания. Общественность будет проинформирована об итогах расследования».
Начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев сообщил haqqin.az, что в 19-м отделении полиции Насиминского РУП ведется расследование: «В настоящее время следственная группа находится в школе. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка».