Аллахвердиев и Мамедов в новогоднюю ночь совершили кражу на 280 тысяч манатов видео
В Бинагадинском районе Баку совершена кража, сообщили в пресс-службе МВД.
В полицию поступила информация о том, что в период с 31 декабря по 2 января неизвестные похитили из дома потерпевшего 10 тысяч манатов, драгоценности на сумму 150 тысяч долларов (255 манатов – ред.) и наручные часы стоимостью 15 тысяч манатов.
В ходе проведенной операции сотрудники полиции задержали жителей Загатальского района Мурада Аллахвердиева и Увейса Мамедова. Подозреваемые признались в содеянном.
Похищенные драгоценности и другие предметы были изъяты в качестве вещественных доказательств.
По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Расследование продолжается.