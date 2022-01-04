В Алматы захватили телевышку «Коктобе»

Поступают сообщения о захвате телевышки «Коктобе» в Алматы, пишет казахстанский портал Orda.kz.

«Сообщается о захвате телевышки «Коктобе» в Алматы», - отмечает СМИ.