«Сумгаит» представил белорусского главного тренера

Футбольный клуб «Сумгаит» представил своего нового главного тренера Алексея Багу. Белорусский специалист прибыл в Азербайджан вчера. Сегодня он был представлен команде, ознакомился со стадионом и базой клуба.

«Было желание попробовать себя за пределами страны, - заявил Бага на сегодняшней пресс-конференции. - Успел собрать максимально много информации о «Сумгаите». Просмотрел видео, изучил характеристику каждого игрока. Но на месте, конечно, все узнаю гораздо лучше.

По какой схеме будет играть «Сумгаит» под моим руководством? Мне привычно играть с двумя центральными защитниками. Не исключено, что и здесь это применю. С этой схемой добивался успеха.

Не надо бояться того, что в «Сумгаите» играют только местные футболисты. Интересно и приятно работать с местными молодыми игроками. У меня уже был такой опыт в БАТЭ. Клуб пять раз играл на групповой стадии Лиги чемпионов.

То, что «Сумгаит» сейчас занимает предпоследнее место в чемпионате Азербайджана, меня не пугает. Материал для работы хороший. Давать обещаний не буду, но будем выкладываться по максимуму. Равнодушия с нашей стороны не будет.

Первое знакомство с азербайджанским футболом у меня состоялось, когда БАТЭ играл с «Карабахом» в 2018 году. Достаточно хороший уровень футбола. Чемпионат ровный. Если не считать «Карабах», то турнир ровных команд. Знаю, что в Азербайджане работает тренер из России Мурад Мусаев, что добавляет красок. Уровень игры, стадионы, состояние газона оставляют приятное впечатление».