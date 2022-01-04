Минобороны и аппарат омбудсмена будут сотрудничать
Министерство обороны Азербайджана и Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) подписали план совместных мероприятий на 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Согласно плану, определены время и место, а также ответственные лица для проведения предусмотренных мероприятий.
В ходе мероприятий, которые планируются организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Минобороны, будет проведен ряд встреч в связи с защитой прав военнослужащих, изучением ситуации в сфере защиты прав человека, а также заслушаны доклады и проведен обмен мнениями по различным темам.