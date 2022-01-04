Спецназ Отдельной общевойсковой армии Азербайджана провел тактико-специальные учения в Нахчыванской Автономной Республике. На учениях была выведена из строя система ПВО готовящегося к провокации условного противника. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.

Согласно сценарию учений, группам спецназна было поручено уничтожить системы ПВО условного противника, нацеленные на наши стратегические объекты и воздушное пространство.

По итогам учений с участием командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-полковника Керема Мустафаева и военнослужащих Вооруженных сил Турции были высоко оценены навыки личного состава в борьбе с терроризмом.