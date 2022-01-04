Покушение на героя Расима Акперова: судебное заседание назначено на 17 января

Состоялось предварительное заседание по уголовному делу арестованного Халига Мамедова, который обвиняется в покушении на жизнь легендарного бывшего командира батальона Расима Акперова, удостоенного звания Национального героя Азербайджана в 1992 году за подвиги в первой карабахской войне.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс, на котором были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное заседание назначено на 17 января. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.

Отметим, что инцидент произошел 7 сентября 2021 года в Геранбое. Получивший тяжелые ножевые ранения 65-летний Р.Акперов был доставлен в больницу, где ему спасли жизнь. В качестве подозреваемого был задержан, а затем и арестован Халиг Мамедов. Ему предъявлено обвинение по статье 29.120.2.2 (покушение на убийство с целью хулиганства) УК АР.

По предварительным данным, Х.Мамедов употреблял наркотические вещества. В одном из кафе Геранбоя он подошел к Акперову и попросил у него в долг определенную сумму денег. Услышав отрицательный ответ, он нанес ему несколько ударов ножом.